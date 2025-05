Privatkonkurs: Grasser hat 21 Mio. Euro Schulden

Der im Buwog-Prozess verurteilte Ex-Finanzminister schuldet der Republik Österreich rund 12,7 Millionen Euro aufgrund des Privatbeteiligtenzuspruchs aus dem Buwog-Gerichtsverfahren sowie dem Finanzamt 7,9 Millionen Euro an Steuerforderungen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf 21 Millionen Euro. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband und der KSV1870 nach der Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens beim Bezirksgericht Kitzbühel mit.

Seine Aktiva bezifferte er demgegenüber mit 300.000 Euro. Als wesentliche Insolvenzursache führte Grasser das Strafverfahren sowie den daraus entstandenen Schadenersatz an den Staat - 9,8 Millionen aus dem Privatbeteiligtenzuspruch plus Zinsen - an. Auf ein regelmäßiges Erwerbseinkommen zur Begleichung dieser Summe dürfte Grasser dabei nicht zurückgreifen können, da er derzeit „ohne Beschäftigung“ sei, schreibt der Gläubigerschutzverband. Der Prozess habe „sein berufliches Fortkommen beeinträchtigt“, es sei ihm „nicht möglich gewesen“, eine Anstellung zu finden, gab Grasser laut AKV zur Begründung an.