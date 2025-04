„Politik Backstage“: Start mit Rückenwind, aber wohin?

Dass dieses Wunschbild einem genauen Blick nicht immer und überall standhält, trat just am Abend des ersten Tages der Regierungsklausur in einer für die ÖVP nach wie vor wichtigen Zielgruppe zutage. Nach dem ersten Klausurnachmittag war Dienstagabend ein Gettogether von Regierungsmitgliedern, Mitarbeitern und Medienvertretern im Palais Niederösterreich angesetzt. Je zwei Regierungsmitglieder pro Tisch boten Platz für gut ein halbes Dutzend Journalisten. Bei Wiener Tonnato oder Tomate-Mozarella, Schweinsbackerln oder Gemüsestrudel, Apfelstrudel im Glas oder Schokomousse sollten Macht- und Medienwelt einander besser kennenlernen.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, der sich mit Sozialministerin Korinna Schumann einen Tisch teilte, hatte zuvor noch ein Rendezvous mit der Realität. Der Österreichische Raiffeisenverband hatte zu einer Diskussion in das Hochhaus des grünen Riesen am Wiener Donaukanal geladen. Das Thema war mit der europaweit tristen Wirtschaftslage und dem dritten Rezessionsjahr in Österreich gesetzt. Die Frage, wie der heimische Wirtschaftsstandort wieder in die Gänge kommen kann, stand auf der Agenda ganz oben.

Am Podium standen neben Hattmannsdorfer die oberösterreichische Raiffeisenmanagerin Sigrid Burkowski und der Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn. Für Hattmannsdorfer an sich ein Heimspiel, in dem er aus Sicht des Publikums offenbar einige Bälle vergab. Der oberösterreichische Politiker ist, was druckreife Sätze und Rhetorik betrifft, bislang unbestritten die Nummer eins im ÖVP-Team. Er machte vor dem wirtschaftsaffinen Publikum auch Punkte, als er die Maßnahmen der EU in Sachen Zollpolitik erläuterte und einmal mehr proklamierte, „dass sich Europa vor Trump nicht zu fürchten braucht“.

Nach konkreten Rezepten zur Belebung des heimischen Wirtschaftsstandorts befragt, hinterließ der neue Ressortchef aber enttäuschte Gesichter. Hattmannsdorfer pries routiniert einige Zeichen des Goodwill zur Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe, die auf der ersten Regierungsklausur präsentiert worden waren, als Heilmittel an: von der Anhebung der Basispauschalierung um 15 Prozent bis zum Aus für die Zettelwirtschaft bei der Belegpflicht für Rechnungen bis zu 35 Euro.

„Das war peinlich und ernüchternd“, gibt ein Teilnehmer die Stimmung vieler der rund 150 Zuhörer – Raiffeisen-Top- und Mittelmanagement sowie geladene Gäste aus Kunden- und Wirtschaftswelt – wieder. Der Think-Tank-Chef und Bruder des gleichnamigen Neos-Staatssekretärs, Franz Schellhorn, erntete so besonders großen Applaus, als er nach dem vorzeitigen Abgang Hattmannsdorfers zum Regierungsklausur-Abendtermin eine Lanze für eine nachhaltige Art des Bürokratieabbaus bricht: „Wer tatsächlich Bürokratie abbauen will, muss Behörden abschaffen.“