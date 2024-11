Politik Backstage: Parole „Austria 3 - Koalition"

Bevor es nun ans ernsthafte inhaltliche Verhandeln geht, ist ein für alle Beteiligten schmerzhafter Kassensturz angesagt. Erstes Ergebnis, was das für den kommenden Staatshaushalt bedeutet: Zwischen 4,4 und 6 Milliarden muss Schwarz-Rot-Pink allein im kommenden Jahr im Budget einsparen, um die Maastricht-Kriterien zu erfüllen. Rund 14 Milliarden, so der erste Gesamt-Befund in der Budget-Gruppe der Regierungsverhandler, müssen binnen vier Jahren eingespart werden.

Noch mehr Klarheit wird diesen Freitag eine einschlägige Budget-Analyse samt Sparbedarf der EU-Kommission in Brüssel bringen.

Klar war schon davor: Österreich wird sich dafür entscheiden, das Budget binnen vier Jahren zu sanieren. Das erst heuer beschlossene neue EU-Reglement bietet auch die Chance, die schmerzhafte Sanierung statt von vier auf sieben Jahre zu strecken: In diesem Fall sitzt die EU-Kommission aber quasi mit am Kabinettstisch, die Regierung muss ein entsprechendes Reform- und wachstumsförderndes Investitionspaket durch Brüssel genehmigen lassen. Eine derart breit sichtbare starke Rolle der Hüter der EU-Verträge in der Innenpolitik wollen - so wie zuletzt auch Frankreich - Nehammer & Babler partout nicht zulassen.

Damit hat es sich in Sachen Budget-Sanierung aber vorläufig mit Gemeinsamkeiten. Im SPÖ-Lager wird kopfschüttelnd registriert, dass von Nehammer & Co in Sachen Kassasturz bislang zuvorderst zu hören gewesen sei: Die Koalitionsverhandler sollten vom Start wegen „jeden Alarmismus vermeiden” und statt dessen vielmehr „für eine Aufbruchsstimmung sorgen”. Die „Verantwortung ohne Gegenfinanzierung viele Milliarden für Corona-Hilfen und für viele Beihilfen statt einer kostenlosen strukturellen Bekämpfung der Inflation ausgegeben zu haben, kann und wird jener Partei, die seit Jahrzehnten den Finanzminister stellt, niemand abnehmen”, proklamiert ein prominenter Roter spitz in Richtung ÖVP.