Geboten sind Maßnahmenpakete, die mehrere Brennpunkte adressieren und Lösungen dafür bieten. So wäre eine Ministerien- und Bundesländer-übergreifend aufgesetzte Sanierungsoffensive für die Bereiche Heizen, Warmwasser und Dämmung sowohl der Schlüssel für leistbares Wohnen als auch für die Belebung der Konjunktur, sowohl für die Senkung der Betriebskosten als auch für den Schutz von Lebensraum beziehungsweise Klima. Voraussetzung dafür sind treffsichere Förderungen, steuerliche Incentives, Anpassungen des Wohn- und Mietrechts sowie eine Entschlackung und Vereinheitlichung von Standards.

Ein großer Wohlstandsgarant sind der Export und der europäische Binnenmarkt; die Konkurrenzfähigkeit Österreichs hat aber in den letzten Jahren u. a. durch ausufernde Lohn- und Energiekosten massiv gelitten. Selbst wenn Unternehmen all ihre Hausaufgaben erledigen, brauchen sie Rahmenbedingungen, die ihnen eine Erhöhung von Produktivität und Innovationskraft ermöglichen. Obwohl die EU und ihre Institutionen Reformbedarf haben, muss die Mitgliedschaft in der EU unstrittig bleiben – genauso wie eine aktive und gestaltende Europapolitik.