Noch nicht entschieden von der potenziellen Regierung ist, welcher Weg und welches Tempo für die Budgetkonsolidierung gewählt werden. Gemäß den am Sonntag von der EU-Kommission übermittelten Daten muss Österreich bis zu 24 Milliarden Euro einsparen.

Die ÖVP will ein EU-Defizitverfahren vermeiden, die SPÖ dieses annehmen, da der Konsolidierungspfad sanfter ist.

Grundsätzlich kristallisieren sich zwei bis drei Varianten heraus, die aus Sicht der Verhandler gangbar wären. Das sind seitens der ÖVP der Sieben-Jahres-Pfad ohne Verfahren und seitens der SPÖ der Vier- oder der Sieben-Jahres-Pfad mit EU-Verfahren.

Bei der ÖVP-Variante wären schon im ersten Jahr 6,3 Milliarden einzusparen, bei der von der SPÖ bevorzugten Vorgangsweise 3,9 (7-Jahres-Variante) bzw. 4,2 Milliarden (4-Jahres-Variante). Bei der Sieben-Jahres-Variante ohne Verfahren wäre man dann 2028 bei 12,1 Milliarden an Konsolidierungsvolumen. Im Fall des Verfahrenspfads würde man bei 14,8 Milliarden (4-Jahres-Variante) bzw. 11,4 Milliarden (7-Jahres-Variante) landen. Das Defizit läge dann bei 1,8 Prozent des BIP bei der 7-Jahres-Variante ohne Verfahren und bei 1,9 Prozent bei jener mit. 1,5 Prozent des BIP wären es, wenn man in vier Jahren im EU-Verfahren saniert. Schaut man bei der Sieben-Jahres-Variante bis an deren Auslaufen, also bis 2031, läge der Konsolidierungspfad egal ob mit oder ohne Verfahren bei gut 18 Milliarden. Das Defizit betrüge am Ende 1,0 Prozent.

Für Kanzler Nehammer gehe es dabei nicht nur um eine Sanierung des Budgets: „Wir haben mehr als eine Budgetkonsolidierung vor, wir möchten viele Maßnahmen setzen, damit es den Menschen in unserem Land besser geht, damit wir die Botschaften, die sie uns in den letzten Wahlgängen gesandt haben, verstanden haben.“