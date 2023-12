Klartext für die Mobilitätswende

E-Mobilität ist zudem nicht nur ein wichtiger Teil der Mobilitätswende, sondern auch der Energiewende. Der Ausbau der Erneuerbaren führt dazu, dass die höhere Volatilität dieser Energieträger auch mehr Speichermöglichkeiten fordert.

Die Technologie zur Rückspeisung von E-Fahrzeugen in die PV-Anlage eines Hauses gibt es seit mehr als zehn Jahren. Sogenannte Smart-Charging-Ökosysteme werden es in Zukunft ermöglichen, Ladevorgänge sowohl für Fahrzeugbesitzer als auch für das Stromnetz effizient und optimal zu gestalten. Energiequellen können so intelligent genutzt, Kosten minimiert und Belastungen im Stromnetz reduziert werden.

E-Autos als Speicher auf vier Rädern sind ­somit eine gute Ergänzung zu herkömmlichen Speichervarianten und können die benötigte Flexibilität für die Netze bringen. Mit dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien können die Kosten für die Stromerzeugung sinken, was auch E-Fahrzeuge ­langfristig kosteneffizienter macht.

Der Marathon zur Klimaneutralität bis 2040 kann nur dann bewältigt werden, wenn wir fokussiert und ohne Umwege weiterlaufen. Abzweigungen nehmen oder gar Rückwärtslaufen mit dem Argument der Technologieoffenheit bringen uns dabei nicht über die Ziellinie.