Hannes Androsch (1938 - 2024): Sein Feind war das Mittelmaß

Ich bin in einem kleinen oberösterreichischen Dorf aufgewachsen, meine kleinbäuerliche Familie war explizit nicht sozialdemokratisch. Anfang der 80er-Jahre, als ich politische Inhalte erstmals bewusst wahrzunehmen begann, war Bruno Kreisky zwar noch immer Feind, aber man hatte Respekt vor ihm. Für den Umstand, dass Kinder aus untersten Schichten nun auch die höchsten Bildungswege leichter gehen konnten, war man dem „Sonnenkanzler“ insgeheim sogar ein Stück dankbar.

Kein positives Wort wurde in diesem Landstrich hingegen, anders als in den urbanen bürgerlichen Zirkeln, über seinen langjährigen Kronprinzen verloren. Androsch, mit 32 Jahren Finanzminister geworden, war so offensichtlich himmelstürmend, Ausnahmetalent und weltläufig, dass er automatisch verdächtig war. Sein Absturz – er wurde 1988 und 1991 gerichtlich verurteilt, einmal wegen falscher Zeugenaussage im Zuge des AKH-Untersuchungsausschusses, das zweite Mal wegen Steuerhinterziehung – gab all denen Recht, die es schon immer gewusst hatten. Dass es ihm danach aber gelungen war, mit dem Kauf des staatlichen Leiterplattenwerks von AT&S den Grundstein für ein drittes, erfolgreiches Leben als Industrieller zu legen, passte nicht in die weithin herrschende katholische Moralvorstellung, dass am Boden bleiben muss, wer einmal gestrauchelt ist.

Natürlich sagte ich sofort Ja, als mich der Wiener Brandstätter Verlag, für den ich ab und zu als Ghostwriter tätig war, Anfang 2013 fragte, ob ich willens und fähig sei, binnen vier Monaten eine ältere Publikation Androschs zu überarbeiten beziehungsweise in Gesprächen mit ihm selbst aufzufrischen. Herausgekommen ist ein praktisch völlig neues Buch, „Das Ende der Bequemlichkeit“. Die chinesische Übersetzung fädelte später ein gewisser Professor Yan Xiaobao ein.

Die Zusammenarbeit war von Beginn weg freundlich und effizient, forderte aber ein Höchstmaß an Flexibilität. Nicht nur das Androsch-International-Consulting-Büro am Wiener Opernring war Knotenpunkt, sondern bei Bedarf auch Androschs Viva-Mayr-Hotel im Kärntner Maria Wörth, wo er regelmäßig kurte, oder sein Wohnhaus in Neustift am Walde. Nach geglückter Präsentation des Bandes holte er ein Projekt aus der Schublade, das dort zu verstauben drohte. Seit Längerem schwebte ihm ein Buch zum Jubiläumsjahr 2014 vor, mit historischen Beiträgen aus den verschiedensten Perspektiven, flankiert und verknüpft durch seine eigene Einschätzung zu den „großen Linien“ der Geschichte. Das stachelte meinen Historiker-Ehrgeiz an, der im überwiegend gegenwarts- und zukunftsfixierten Wirtschaftsjournalismus meist im Standby-Modus ist.

Ein Konzept dafür legte ich ihm in Schanghai auf den Tisch, in jenen Novembertagen 2013. Um die Sache zu beschleunigen, pushte er mich zum Co-Herausgeber. Im Prinzip war es Wahnsinn, erst am Ende eines Gedenkjahres, wenn das Verkaufsfenster sich praktisch schon geschlossen hat, mit einem derart anlassfixierten Buch auf den Markt zu kommen. Dennoch wurde „1814 - 1914 - 2014“ ein außerordentlicher Erfolg. Den Folgeband, „1848 -1918 -2018“, mit Ex-Bundespräsident Heinz Fischer als Co-Herausgeber, haben wir dann zeitgerecht im Dezember 2017 präsentiert.

An den 75 Jahren von Androschs Leben, die ich nicht aus der Nahdistanz kenne, erscheinen mir drei Dinge besonders bemerkenswert. Sie gehen in der Fixiertheit auf den Konflikt zwischen Kreisky und Androsch oft unter.

1973, im Jahr, nachdem ich geboren wurde, führte der junge Finanzminister flächendeckend die Individualbesteuerung ein – vermutlich seine Glanztat schlechthin. Mit diesem Schritt, der die Haushaltsbesteuerung ablöste, wurden Frauen zur Berufstätigkeit steuerlich ermutigt und waren weniger von ihren Männern abhängig. Steuerpolitisch sei Androsch ein „Vorkämpfer für die Frauenemanzipation“ gewesen, erklärte später einmal Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ein Ökonomieprofessor. Zweitens: Eine wissenschaftlich-kritische Analyse der Steueraffäre fehlt, obwohl sie den Blick auf die Gesamtbilanz dominiert. Es gibt noch heute gestandene Industrielle, die Androsch genau wegen dieser Causa nicht die Hand reichen. Er selbst hält jene über 16 Jahre hinweg in Justizverfahren untersuchte Angelegenheit, die seine glänzenden ersten beiden Karrieren beendet hat, noch immer überwiegend für das Produkt politischer Verfolgung, nachzulesen in den von Peter Pelinka aufgezeichneten Lebenserinnerungen „Niemals aufgeben“. So oder so, es bleibt die bitterste Episode eines durch und durch spektakulären Lebens.

Und drittens: Dass jemand, der immer ein Feind des Mittelmaßes war, in Österreich dennoch so hoch gestiegen ist, ist schon erstaunlich genug. Dass er 40 Jahre nach seinem Fall nun als Ausnahmepersönlichkeit gefeiert wird – in der jüngsten trend-Umfrage wurde er als bestgeeignete Person genannt, um den Staat mit wirtschaftlichem Verstand zu verschlanken – ist das eigentliche Wunder seiner Karriere. Die obsessive intellektuelle Auseinandersetzung mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, scheint also zu beflügeln.

Im Juni 2024 vermittelte er mir einen Interviewtermin mit Herfried Münkler, dem großen deutschen Politologen. Es wurde ein Zwei-Stunden-Gespräch daraus, die meistgelesene Geschichte auf trend.at in diesem Jahr. Als ich ihm das im Sommer erzählte, huschte ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht.

Eine frühere, kürzere Version dieses Textes erschien erstmals anlässlich Hannes Androschs 80. Geburtstag 2018 im trend.