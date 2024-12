Josef Taus (1933-2024): Ex-ÖVP-Obmann und Industrieller gestorben

Der Industrielle und ehemalige ÖVP-Obmann Josef Taus ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Taus stand von 1975 bis 1979 an der Spitze der ÖVP, nach seiner zweiten gegen Bruno Kreisky (SPÖ) verlorenen Nationalratswahl kehrte er in die Wirtschaft zurück und baute später die Management Trust Holding (MTH) auf. In seiner langen Karriere war Taus unter anderem Vorstandsvorsitzender der Girozentrale, Aufsichtsratschef der ÖIG (später ÖIAG, jetzt ÖBAG) und geschäftsführender Gesellschafter der Constantia IndustrieverwaltungsgesmbH. Über die MTH sollten vor allem angeschlagene Firmen aufgekauft und saniert werden – mit wechselndem Erfolg. So scheiterte man etwa an der Sanierung des oberösterreichischen Motorradbauers KTM. Nach wie vor Anteile hält die MTH dagegen an der 2002 übernommenen Buch- und Medienkette Libro und dem 2004 erworbenen Büroartikel-Discounter Pagro.