Elon Musk auf Österreichisch

Bundeskanzler Karl Nehammer postete am Wochenende aus Paris begeistert ein Bild mit Tesla-Chef Elon Musk, der in der zweiten Ära von Donald Trump Chef-Deregulierer der Vereinigten Staaten sein soll. Unter dem Titel Department of Government Efficiency (DOGE) soll der Tech-Unternehmer und Trump-Unterstützer Elon Musk dem wiedergewählten US-Präsidenten dabei helfen, den Staat schlanker zu machen.

Nun werden auch in Österreich die Forderungen nach einer entschlossenen Umsetzung der ständigen Lippenbekenntnisse zum Bürokratieabbau laut. „Das kumulative Ausmaß der Bürokratie hat ein Maß erreicht, das nicht mehr erträglich ist", beklagt Christian Mandl, Leiter der Abteilung für Europapolitik in der Wirtschaftskammer, am Montag. „Für Österreich - und damit sind wir bei den Regierungsverhandlungen - fordern wir eine eigene ministerielle Zuständigkeit für Bürokratieabbau".

Doch wer hätte das Format, um von Seiten der Wirtschaft der neuen Regierung in Sachen Regierungseffizienz Ezzes zu geben? Und ist das überhaupt eine gute Idee?