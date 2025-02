Budget: Hitzige Debatte über Abgabe für Energiekonzerne

Massive Kritik an der Idee übt der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria. Man bestrafe damit ausgerechnet die Produzenten erneuerbarer Energie, die in den letzten Jahren gut verdient hätten, so eines der Argumente. Als „weitere Absurdität“ wird angemerkt: „Viele der Energieversorger sind entweder staatlich oder teilstaatlich, man hätte im Notfall auch eine Sonderdividende nehmen können, anstatt Investoren am freien Markt zu signalisieren: Wenn ihr zu viel verdient, kommt der Finanzminister vorbei“.