Es seien EU-Regularien wie die Solvency-II- Richtlinie gewesen, die viele Einschränkungen gebracht hätten. "Wir reformieren das jetzt für unsere Zwecke, das wird die Liquidität bedeutend erhöhen. Daher bin ich dem Brexit gegenüber weiterhin positiv eingestellt. Wir haben dadurch mehr Flexibilität und einen besseren Preisanpassungsmechanismus."

Dass Hermann Hauser, österreichischer Mitgründer der Chipfirma ARM aus Cambridge, jüngst von der "Idiotie des Brexits" gesprochen hat (siehe Artikel: "KI macht die gesamte Wirtschaft produktiver", lässt Johnson ungerührt. ARM ist im September erfolgreich an die New Yorker Börse gegangen und hat auf eine Zweitnotiz in London verzichtet, weil nach Hausers Urteil der Brexit den dortigen Kapitalmarkt geschwächt habe.

"Ich respektiere Hauser, und ARM bleibt ja eine britische Firma. Ich mache mir keine großen Sorgen, wenn eine britische Firma anderswo notiert", ist Johnsons achselzuckende Antwort darauf. Der Brite wäre schlecht beraten, wenn er Probleme in Gefolge des Brexits in Abrede stellen würde. Wenn man ihn auf die Schlagzeilen über Engpässe von Gemüse bis Kartons anspricht, wie sie in den letzten Monaten häufig waren, lässt er das jedoch ebenso unkommentiert wie die offensichtliche Krise des National Health Services, des britischen Gesundheitssystems.

Seine Mission ist, den Brexit doch noch zum Erfolg zu machen, und dazu stellt er häufig Vergleiche von Unternehmens- mit Staatsvorgängen an. "Brexit bedeutet eine Restrukturierung, und am Ende wird der Wert steigen", sagt er etwa. Oder: "Manchmal erhöht es den Wert des Ganzen, wenn man ein Spin-off macht." In diesem Fall heißt die erfolgreiche Abspaltung Großbritannien, und das Überbleibsel ist Europa.

Mit einer Vielzahl neuer Freihandelsabkommen will das Königreich an alte Glanzzeiten anknüpfen. "Wir haben eine Reihe von Abkommen abgeschlossen, allen voran CPTPP, dessen Mitglieder für 15 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung stehen." Handel ohne starke Produktionsbasis ist aber nur die halbe Miete, das wissen die Briten aus ihrer jüngeren Vergangenheit. Deshalb will man sich den Umstand, dass drei der globalen Top-zehn-Universitäten auf der Insel sind, zunutze machen: "Unser Premier ist sehr fokussiert darauf, aus unserem Land eine Supermacht forschungsbasierter Unternehmen mit den Schwerpunkten Life Sciences, Deeptech, KI und Fintech zu machen", trompetet Sunaks Herold Johnson.