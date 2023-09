Oh, Sie studieren in Cambridge?", fragt der freundliche Herr im weißen Strickpullover den jungen Stipendiaten aus Indien im sattgelben Poloshirt, der ihm nachgeeilt ist. Auf der vom Energieunternehmen Verbund organisierten Wanderung zum "Gasthof Roßmoos" gibt es eine kurze Verschnaufpause. Ein junger Teilnehmer des Forums Alpbach nutzt sie, um mit dem von Cambridge aus zu Ruhm gekommenen Österreicher Hermann Hauser ins Gespräch zu kommen.

In den Kitzbüheler Alpen ist Hauser, der im Oktober 75 wird, in seinem Element. Schon als junger Mann ist der in Wörgl Aufgewachsene auf den Gratlspitz gestiegen, den Hausberg der Alpbacher. Er ist Stammgast beim Forum und schätzt hier den Austausch mit US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz oder Hannes Androsch.

Dieses Jahr ist er aber in extraguter Laune, denn die internationalen Wirtschaftsmedien sind voll mit Berichten zum Börsengang der britischen Chipfirma Arm, die der studierte Physiker mitgegründet hat, an der er aber nicht mehr beteiligt ist. Der Stolz auf "sein Baby" schwingt in jedem seiner Sätze mit: Es ist der global größte Börsengang des Jahres:

Das Timing ist perfekt, denn die Chips von Arm sind essenzielle Bauteile in der künstlichen Intelligenz (KI) und damit wohl des größten technologischen Umbruchs, den es in der Geschichte bisher gegeben hat, glaubt Hauser. Was den Mann, der sich seit fast 50 Jahren intensiv mit Computern beschäftigt, so in den Bann zieht, ist der Durchbruch sogenannter Large Language Models (LLMs), wie sie etwa in ChatGTP zur Anwendung kommen: "Das Tempo, mit dem das passiert, ist eine totale Überraschung."