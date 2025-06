Es ist ein unerwartet großer Gebäudekomplex, den der Mittelständler Starlim Spritzguss am Rande des Industriegebiets in Marchtrenk belegt. Thomas Bründl führt mit zügigen Schritten durch das helle, hochmoderne Werk. Die vielen Erweiterungen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, sind architektonisch kaum auszumachen – eine Tatsache, die ihm sichtlich Freude bereitet. „Jetzt gehen wir gerade durch einen Bereich, der 2007 dazugekommen ist“, sagt er gut gelaunt. Nur wenig später, im nächsten Abschnitt, ergänzt er: „Dieser hier stammt aus den 90er-Jahren.“

Es geht vorbei an Dutzenden fast identisch aussehenden Hightech-Maschinen, über Treppen und Gänge. Schließlich führt ein unterirdischer Tunnel direkt ins runderneuerte Verwaltungsgebäude – ein Relikt aus den 80er-Jahren. Ein Firmenrundgang als originell dargebotene Wachstumsgeschichte, das ist der erste Eindruck, den Bründl hinterlässt.

Seit der Jahrtausendwende steht der 60-Jährige an der Spitze des Familienunternehmens Starlim Spritzguss, gegründet 1984 von seinem Schwiegervater und von ihm zu einem Global Player geformt. In Österreich, Deutschland, Italien, Marokko, Kanada und seit Kurzem auch in China werden technische Silikonteile für Anwendungen in Industrie, Medizintechnik und im Mobilitätsbereich entwickelt und gefertigt: Schnuller, Zündkerzenstecker, Dialyseringe, Tränenkanalröhrchen und vieles mehr. „Als Starlim machen wir kleine Teile, davon aber sehr viele“, sagt Bründl.

Beim Endkunden bleibt der Weltmarktführer weitgehend unbekannt, sieht man einmal von den mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Eiswürfelformen ab, die für einen kurzen Moment mediale Aufmerksamkeit brachten.