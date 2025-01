IV-Präsident: „Es ist nicht zu viel verlangt, drei Prozent zu sparen“

Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos seien nicht an der Industrie gescheitert, betont IV-Präsident Georg Knill am Donnerstag im Haus der Industrie. „Es waren nicht wir. Es waren Realitätsverweigerer“, resümiert Knill in Richtung SPÖ.

Die Realität der heimischen Wirtschaft spreche klare Worte für die Industrie: Österreich geht das dritte Jahr in Folge in die Rezession, 2024 kam es zu einem Werschöpfungsverlust von 4,5 Prozent und die Arbeitslosigkeit im produzierenden Bereich steigt deutlich. Eine neue Regierung müsse daher schnellstmöglich handeln und „Vertrauen in den Standort zurückgeben“. Dazu gehöre eine Senkung der Kosten auf Arbeit, Energie und eine zunehmende Entbürokratisierung, fordert die IV.