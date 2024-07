"SOS Wohlstand": Das 8 Punkte-Programm der IV für den Standort Österreich

Ausgehend vom Bruttolohn zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Österreich rund 46,8% an Abgaben auf Arbeit. Damit verzeichnet Österreich die vierthöchste Belastung in der OECD. Bei den Beiträgen, die durch den Arbeitgeber zu leisten sind, liegt Österreich mit 21,8% über 5 Prozentpunkte höher als Deutschland. Die IV fordert daher eine massive Senkung der Lohnnebenkosten und betont, dabei den Sozialstaat nicht in Frage zu stellen.