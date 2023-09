Und Schellhorn fand auch deutliche Worte zur aktuellen Diskussion um eine Arbeitszeitverkürzung. „Diese Diskussion wird in einigen Jahren eine ganz andere sein. Wir werden eher mehr als weniger arbeiten, wenn wir unser Wohlstandsniveau halten wollen.“

In Bezug auf den aktuellen Mangel an Arbeitskräften kritisierte der frühere Wirtschaftschef der Tageszeitung „Die Presse“ die aktuelle Steuerpolitik: „Wer will, dass Menschen mehr arbeiten, muss Vollzeit attraktiver machen. Derzeit ist Teilzeitarbeit steuerlich bevorzugt.“

Was die Gespräche auf und abseits der Bühne deutlich gezeigt haben: Angesichts multipler Krisen stellen viele Betriebe ihre Strategie hinsichtlich Resilienz und Flexibilität auf den Prüfstand. „Das zeigt, dass Strategie zu einem Dauerthema wird“, so Deloitte-Director Rauchensteiner, „die Herausforderung ist, Strategieentwicklung mit einem deutlich kürzeren Planungshorizont in Einklang zu bringen.“

Und was ist das Erfolgsrezept der besten Unternehmen?

Die Antworten sind so vielfältig wie die Betriebe. „Gerade in unsicheren Zeiten ist es wichtig, Mitarbeitern Perspektiven und Sicherheit zu geben“, betont Kran-Unternehmer Christian Prangl. Er hat am Höhepunkt von Corona seinen Beschäftigten drei Monate lang freiwillig mehr gezahlt. Das Erfolgsrezept von PBS-CEO Richard Scharmann: Das Management am Unternehmen zu beteiligen. „Damit sind wir viel agiler geworden.“

Das Fazit von Deloitte-CFO Gottfried Spitzer, was die „Best Managed Com­panies“ wirklich besser machen: „Das Management fokussiert auf die wesent­lichen Dinge, stellt permanent das eigene Geschäftsmodell auf den Prüfstand, ­orientiert sich eng an den Kunden­bedürfnissen und antizipiert deren Veränderungen.“

