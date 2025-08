Zumtobel schließt US-Werk mit 70 Beschäftigten

© APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel schließt seinen Produktionsstandort in den USA. Betroffen sind 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen "Produktion, Forschung & Entwicklung, Logistik und Verwaltung", teilte der börsennotierte Konzern mit. Das Werk in Highland im Bundesstaat New York sei "seit längerer Zeit strukturell defizitär und deutlich unterausgelastet".

von APA