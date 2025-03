Wegen Werkschließungen: Agrana vor Gewinneinbruch

© APA/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana steht unter anderem wegen der Werkschließungen in Österreich und Tschechien im Geschäftsjahr 2024/25 vor einem kräftigen Gewinneinbruch. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) dürfte von 151 Mio. auf 45,6 Mio. Euro zurückgehen, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Zuvor war Agrana von einem EBIT in Höhe von maximal 75,5 Mio. Euro ausgegangen.

von APA