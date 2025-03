Strabag-Klage in Russland: Niederlage für RBI-Tochter

Gleichzeitig sei in St. Petersburg auch ein analoger Revisionsantrag der Raiffeisenholding Niederösterreich-Wien zu dieser einstweiligen Verfügung eines Kaliningrader Gerichts abgelehnt worden, informierte der Bankenvertreter in Wien. Nach der schriftlichen Ausfertigung des Richterspruchs könnte innerhalb von zwei Monaten vor dem Obersten Gericht der Russischen Föderation ein weiteres Rechtsmittel eingelegt werden. Ob die russische Tochterbank auch dieses Rechtsmittel ausschöpfen wird, ließ er dabei offen.

Berufungsverhandlung zu Milliardenklage am 24. April

Sollte die laufende Berufung der Raiffeisenbank Russland gegen die erstinstanzliche Entscheidung eines Kaliningrader Gerichts vom 20. Jänner 2025 scheitern, dürften die Rechtsmittel gegen die einstweilige Verfügung vom September jedoch bald überholt sein. Am 24. April verhandelt das 13. Handelsberufungsgericht in St. Petersburg die Frage, ob die Raiffeisenbank Russland dem russischen Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited wirklich 2,044 Mrd. Euro Schadenersatz zahlen und dessen Strabag-Aktien übernehmen muss.

Bei einer Ablehnung der Raiffeisen-Berufung würde die zwei Milliarden Euro fällig und Rasperia bekäme wahrscheinlich Zugriff auf Gelder der RBI-Tochter etwa bei der russischen Nationalbank. Nach Befriedigung dieser Ansprüche des Klägers dürfte in Folge die Verkaufsverbotsverfügung auch wieder aufgehoben werden. Offen bliebe freilich die Frage, wie in diesem Fall die vom erstinstanzlichen Gericht in Kaliningrad ebenso angeordnete Übertragung von Rasperias Strabag-Aktien auf die Raiffeisenbank Russland umgesetzt werden soll: Da die Rede von einer österreichischen Aktiengesellschaft ist, ist der Aktien-Transfer nur in Österreich möglich. Hierzulande kann er angesichts von EU-Sanktionen gegen Rasperia aber derzeit grundsätzlich nicht durchgeführt werden. Auch wäre die rechtskräftige Entscheidung eines russischen Handelsgerichts in Österreich nicht bindend.

Klage gegen Bank mit Verwandtschaft zu Raiffeisen-Holding begründet

Hintergrund der nunmehr in Berufung befindlichen Klage in Russland ist ein Streit der zumindest in der Vergangenheit vom russischen Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierten Gesellschaft Rasperia Trading Limited mit der Strabag. Rasperia hält Aktien am österreichischen Baukonzern und sah sich durch die Anwendung von EU-Sanktionsbestimmungen in Bezug auf Deripaska geschädigt und klagte die Strabag, deren österreichische Aktionäre sowie die Raiffeisenbank Russland.

Weder die Raiffeisenbank Russland noch ihre Mutter RBI selbst sind dabei Aktionäre der Strabag. Die Klage gegen die Bank in Russland war vom Kläger lediglich mit einer Verwandtschaftsbeziehung zum Strabag-Aktionär Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien begründet worden. Letztere ist Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich, die ihrerseits 25 Prozent am Mutterkonzern der Raiffeisenbank Russland, RBI, hält.