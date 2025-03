VW will 2,2 Prozent an Traton verkaufen

© APA/APA/dpa/Sven Hoppe home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Volkswagen-Konzern will sich von einem kleinen Teil seiner Beteiligung am LKW-Hersteller Traton trennen. VW und die mit der Transaktion beauftragte Bank teilten am Dienstag mit, VW werde 11 Mio. Aktien an Traton in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an Investoren verkaufen. Das entspreche 2,2 Prozent des Aktienkapitals. VW habe sich zu einer 90-tägigen Stillhalte-Periode ohne weitere Aktienverkäufe verpflichtet, hieß es weiter.

von APA