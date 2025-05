Vienna Insurance Group bietet für moldauische Moldasig

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Vienna Insurance Group (VIG) will in Moldau die Versicherung Moldasig übernehmen und hat ein Angebot für 80 Prozent der Anteile abgegeben, die derzeit der Staat hält. Das teilte die VIG am Montag mit. Die Moldasig mit Sitz in Chișinău hat demnach einen Marktanteil von rund 14 Prozent im Nichtleben-Versicherungsgeschäft.

von APA