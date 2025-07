Bank Austria erzielte im Halbjahr etwas weniger Gewinn

© APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Bank UniCredit weist für ihre österreichische Tochter, die Bank Austria, für das erste Halbjahr 2025 einen etwas geringeren Gewinn aus als im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 673 Mio. Euro, nach 682 Mio. Euro im Halbjahr 2024. In einem niedrigeren Zinsumfeld sank der Zinsüberschuss um 8,5 Prozent auf 727 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss zog dagegen um 6,9 Prozent auf 421 Mio. Euro an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

von APA