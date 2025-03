Verkauf von Einfamilienhäuser in den USA zieht etwas an

© APA/APA (GETTY IMAGES)/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern in den USA hat sich im Februar vom Einbruch zu Jahresbeginn etwas erholt. Die Verkäufe wuchsen um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf einen aufs Jahr hochgerechneten Wert von 676.000, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten allerdings eine etwas größere Zahl von 679.000 auf dem Zettel. Im Jänner hatte es einen starken Rückgang von 6,9 Prozent auf 664.000 gegeben.

von APA