Texas Instruments will 60 Mrd. Dollar in den USA investieren

Texas Instruments will mehr als 60 Mrd. Dollar (52 Mrd. Euro) in den Bau und die Erweiterung von sieben Halbleiterfabriken in Texas und Utah stecken. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Investition in sogenannte Basishalbleiter werde mehr als 60.000 Arbeitsplätze in den USA schaffen. Einen Zeitplan für die nun angekündigte Investition nannte Texas Instruments nicht.

von APA