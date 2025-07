Verfahren soll Übernahme von Pierer Mobility klären

© APA/APA/THEMENBILD/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Übernahmekommission der Wiener Börse hat die Einleitung eines Verfahren beschlossen, in dem geprüft wird, ob für Bajaj Auto International Holding für die geplante Übernahme der Pierer Mobility AG ein Übernahmeangebot an alle Aktionärinnen und Aktionäre machen muss. Eine entsprechende Anlegerinformation wurde am Freitag auf der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht.

von APA