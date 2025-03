USA: Einzelhandelsumsätze weniger stark gestiegen als erwartet

© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben im Februar nicht so stark zugelegt wie erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Jänner waren die Umsätze noch um revidierte 1,2 Prozent gefallen (zunächst minus 0,9).

von APA