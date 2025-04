US-Börsen schließen vor Zollankündigungen mit Zuwächsen

Der Autobauer hatte schwache Absatzzahlen veröffentlicht. Allerdings war bekannt geworden, dass Unternehmenschef Elon Musk seine Rolle als Berater des US-Präsidenten Donald Trump zurücklegen werde. Dies stützte den Kurs des anfänglich im Minus notierenden Tesla-Papiers.

Der Dow Jones steigerte sich um 0,56 Prozent auf 42.225,32 Einheiten. Der S&P-500 erhöhte sich um 0,67 Prozent auf 5.670,97 Punkte. Für den Nasdaq Composite ging es um 0,87 Prozent hinauf auf 17.601,05 Zähler.

Die Vorsicht unter Investoren bleibt allerdings ausgeprägt. Zwar hätten sich die US-Indizes zuletzt befestigt, doch die Lage bleibe "höchst angespannt", kommentierte Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Die jüngste Kursstabilisierung sei wohl nur eine technische Gegenbewegung auf die hohen Verluste zuvor. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Trump will die neuen Zölle während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses nach US-Börsenschluss bekanntgeben und spricht mit Blick auf dieses Vorhaben vom "Liberation Day", dem "Tag der Befreiung" der Vereinigten Staaten. Ob dies aber wirklich so sein wird oder ob es "der Sturz in die Rezession ist, wird sich noch zeigen", wie Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg kommentiert.

Auch Mitglieder der US-Notenbank Fed äußern sich kritisch. So sagt etwa der Chef der Notenbank von Richmond, Thomas Barkin: "Zölle könnten sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit in einem Käfig-Match zwischen Verbrauchern und Unternehmen erhöhen."

Mit Blick auf die Einzelwerte konnten sich die Aktien von Tesla nach anfänglichen Verlusten deutlich in die Gewinnzone vorarbeiten. Die Titel hatten mit starken Verlusten eröffnet, nachdem Absatzzahlen des Unternehmens Investoren enttäuscht hatten. Allerdings folgte die Kehrtwende, nachdem bekannt wurde, dass CEO Elon Musk von seiner Beraterposition des US-Präsidenten zurücktreten würde. Die Titel schlossen um 5,3 Prozent höher.

Amazon erhöhten sich um zwei Prozent. Das Unternehmen habe ein Angebot für die Social-Media-Plattform TikTok in Form eines Schreibens an Vizepräsident JD Vance und Handelsminister Howard Lutnick eingereicht, berichtete die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf eine von insgesamt drei mit dem Vorgang vertrauten Personen.