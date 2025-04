US-Börsen schließen tiefrot, neues Zollpaket belastet massiv

© APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Börsen haben den Handel am Donnerstag mit massiven Abgaben bestritten. Besonders unter Druck standen dabei die Aktienbarometer an der Technologiebörse Nasdaq. Aber auch an der New York Stock Exchange (NYSE) sorgte das am Vortag angekündigte Zollpaket der neuen US-Administration für starke Kursabgaben.

von APA