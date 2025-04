US-Börsen schließen im Minus, Zölle weiter im Fokus

Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Minus von 0,84 Prozent und 37.645,59 Punkten. Der Index hat damit zum vierten Mal in Serie schwächer geschlossen. Der marktbreite S&P-500 fiel um 1,57 Prozent auf 4.982,77 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite büßte 2,15 Prozent auf 15.267,913 Punkte ein.

Belastet wurden die Börsen von einem Schwinden der Hoffnungen, dass US-Präsident Donald Trump seine geplanten Zölle aufschieben könnte um Zeit für Verhandlungen zu schaffen. Kurz vor Inkrafttreten des gewaltigen US-Zollpakets gegen nahezu alle Länder hat das Weiße Haus ein Aussetzen der höheren Abgaben ausgeschlossen.

Aber auch China hatte signalisiert, bei den geplanten Gegenzöllen nicht nachgeben zu wollen. US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt. Die EU will am Mittwoch über Gegenmaßnahmen abstimmen.

Unter den Einzelwerten fielen Aktien von Krankenversicherern mit deutlichen Kursgewinnen auf. Die staatliche US-Krankenversicherung hatte die Erstattungssätze für die von den Unternehmen betriebenen Medicare-Versicherungspläne im Schnitt überraschend deutlich erhöht. So gewannen Unitedhealth an der Dow-Spitze 5,4 Prozent.

Die größten Dow-Verlierer waren Apple und Nike mit Verlusten von 5,0 bzw. 4,2 Prozent. Die beiden Konzerne nutzen China und Vietnam als Produktionsstandort - zwei Länder die von den neuen Zöllen besonders stark betroffen sind.