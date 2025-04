US-Börsen schließen etwas tiefer

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

In New York sind die US-Börsen am Dienstag mit moderaten Verlusten aus dem Handel gegangen - das nachdem sie zunächst höher in den Tag gestartet waren. Der US-Leitindex Dow Jones schloss 0,38 Prozent tiefer bei 40.368,96 Punkten. Auch der marktbreitere S&P-500 verlor 0,17 Prozent an Wert bei 5.396,63 Zählern. Der technologielastige Nasdaq Composite verzeichnete ein Minus von 0,05 Prozent bei 16.823,17 Einheiten.

von APA