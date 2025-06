Trump will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln

© APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten. Die EU drohte mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

von APA