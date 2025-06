Top-Ökonomen raten EU zu Schaffung europäischer Anleihen

"Jetzt nicht zu reagieren, würde auch bedeuten, eine historische Chance zu verpassen, die Finanzierungskosten europäischer Staatsschulden zu senken." Konkret schlagen Blanchard und sein Co-Autor Angel Ubide vom Finanzhaus Citadel die Schaffung sogenannter "Blue Bonds" vor: Dabei würden die EU-Staaten Anleihen im Umfang von 25 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) in gemeinsame Eurobonds ("Blue Bonds") umwandeln, die Vorrang hätten vor nationalen Anleihen. Mit einem Volumen von rund 5.000 Milliarden Euro könne so ein Kapitalmarkt entstehen, der eine liquide Alternative zum US-Finanzmarkt darstellen dürfte.

Mit einem größeren Anleihenmarkt würde die EU demnach ihre Rolle als wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne ausbauen, wie es in der Studie hieß. Sie könne damit dem globalen Finanzsystem einen stabilisierenden Anker in Krisenzeiten bieten. Alternativen zum erheblich unter Druck stehenden US-Staatsanleihemarkt existierten derzeit nicht in ausreichendem Umfang. Die Autoren der Studie "Eurobonds jetzt: das Ende der Dollar-Dominanz als Chance für Europa" sind überzeugt, dass die EU einen konkurrenzfähigen Anleihemarkt aufbauen kann. Voraussetzung hierfür sei ein umfangreicher und liquider Markt für Eurobonds. Diese würden niedrigere Zinsen mit sich bringen und so die Schuldenfinanzierungskosten der beteiligten Staaten senken.

"Wenn die EU-Staaten nationale Anleihen bis zu 25 Prozent des jeweiligen BIP gegen die gemeinsam ausgegebenen Eurobonds tauschen, wäre dieser Anteil einerseits groß genug, um die erforderliche Liquidität zu gewährleisten", sagte Blanchard. "Andererseits ist er klein genug, dass die Blue Bonds als sichere Anleihen gelten können."

Viele Anleger scheuen derzeit Investitionen in US-Papiere. Ein Grund dafür ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, aber auch die steigende Staatsverschuldung.