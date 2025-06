Tesla startete in Texas Robotaxi-Dienst mit Einschränkungen

© APA/APA/AFP/ROBYN BECK home Aktuell Nachrichtenfeed

Tesla hat den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser im Beifahrersitz gestartet. In der Stadt Austin im US-Staat Texas können von Tesla ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Autos ohne einen Menschen am Steuer buchen. Der Elektroautohersteller suchte dafür zunächst vor allem dem Unternehmen freundlich gesinnte Online-Influencer aus.

von APA