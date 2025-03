Stimmung unter Chinas Dienstleistern verbessert

© APA/APA/AFP/MANAURE QUINTERO home Aktuell Nachrichtenfeed

In China hat sich die Stimmung im Dienstleistungsbereich trotz des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA verbessert. Im Februar stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,4 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Mittwoch in Peking mitteilte. Die Stimmungsaufhellung kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang auf 50,7 Punkte erwartet.

