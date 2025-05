Uber profitiert vom zunehmenden Berufsverkehr

Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) schnellte um 35 Prozent auf 1,9 Mrd. Dollar in die Höhe. Nach einem Anstieg der Bruttobuchungen in den ersten drei Monaten 2025 von 14 Prozent auf 42,8 Mrd. Dollar kündigte der Vorstand für das laufende Quartal ein Plus zwischen 16 und 20 Prozent auf 45,75 bis 47,25 Mrd. Dollar an. Das EBITDA soll 2,02 bis 2,12 Mrd. Dollar erreichen.