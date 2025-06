Steyr Motors baut Präsenz auf US-Markt aus

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der auf Spezialmotoren für den militärischen und zivilen Bereich fokussierte Zulieferer Steyr Motors baut mit einem Kooperationsvertrag seine Präsenz am US-Markt aus. Eine Rahmenvereinbarung mit dem US-Unternehmen Laborde Products soll in den kommenden vier Jahren 15 Mio. Dollar (13 Mio. Euro) Umsatz bringen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

von APA