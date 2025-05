Steyr Motors AG schüttet 0,55 Euro Dividende pro Aktie aus

Die anhaltenden Kriege hätten zu einem "neuen Sicherheitsbedürfnis" und einer gestiegenen "Verteidigungsbereitschaft" weltweit geführt. Dies beschere dem Rüstungszulieferer "einen Sonderzyklus über vermutlich zehn Jahre und länger", führte der CEO in der Aktionärsversammlung aus. Für 2025 strebe Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 Prozent an, hieß es weiter. Mindestens 1.250 Motoren sollen produziert werden. Diese Hochleistungsmotoren kommen als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärische als auch zivile) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven zum Einsatz. Den Großteil des Umsatzes machen Produkte für militärische Zwecke aus.

2022 hatte die Investmentgesellschaft Mutares Steyr Motors vom französischen Thales-Konzern als Sanierungsfall übernommen. 2024 stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 41,7 Millionen Euro.