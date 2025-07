Wiens Tourismus verzeichnete bisher bestes erstes Halbjahr

Die Liste der nächtigungsstärksten Märkte Wiens in den ersten sechs Monaten führte Österreich an, gefolgt von Deutschland. Die USA liegt als stärkster Fernmarkt auf dem dritten Platz. Auch Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich oder Polen sind unter den Top-10-Herkunftsländern zu finden.

Zwischen Jänner und Mai konnten die Beherbergungsbetriebe rund eine halbe Mio. Euro - nämlich 499,5 Mio. Euro - erwirtschaften. Das sind um 12 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im selben Zeitraum wuchsen die Nächtigungen um 8 Prozent auf 7,2 Mio. an. Die Umsätze sind also vergleichsweise stärker gestiegen. Halbjahreszahlen gibt es hier noch nicht, da der Juni noch nicht ausgewertet wurde.

Im ersten Halbjahr lag die Zimmerauslastung bei rund 64 Prozent, die Bettenauslastung bei 49,1 Prozent. Das entspricht in etwa den Vorjahreswerten. Insgesamt wurden in Wien im Juni mit rund 81.800 Hotelbetten um rund 4.800 Betten mehr angeboten als im Juni 2024. Das ist ein Plus von 6,3 Prozent.