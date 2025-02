Stellenplus bei US-Firmen im Jänner höher als erwartet

© APA/APA (GETTY IMAGES)/JOE RAEDLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Unternehmen haben einer Umfrage zufolge im Jänner mehr Stellen geschaffen als erwartet. In der Privatwirtschaft entstanden 183.000 neue Jobs, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Stellenzuwachs von 150.000 gerechnet. Das Plus im Dezember wurde zugleich von ursprünglich gemeldeten 122.000 auf 176.000 Jobs kräftig nach oben revidiert.

von APA