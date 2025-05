Stahlhändler Klöckner & Co setzt auf steigende Stahlpreise

© APA/APA/dpa/A3430 Bernd Thissen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Metallhändler Klöckner & Co (KlöCo) will nach einem stabilen operativen Ergebnis zum Jahresauftakt im zweiten Quartal von höheren Preisen profitieren. Dank erheblich gestiegener Stahlpreise insbesondere in den USA peile der Konzern für das zweite Quartal den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 60 bis 90 Mio. Euro an, teilte KlöCo am Mittwoch mit.

von APA