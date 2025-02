Spaniens Inflation verharrt knapp unter 3 Prozent

Bereits im Jänner hatten die spanischen Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zugelegt. Dies war der vierte Anstieg der Teuerung in Folge gewesen. Aktuell ist die Teuerung in Spanien so hoch wie im Juli letzten Jahres.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Februar um 0,4 Prozent zu. Auch dies war von Analysten erwartet worden.