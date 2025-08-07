Sorge vor US-Zöllen ließ Chinas Exporte im Juli steigen

©APA/APA/AFP/-
Angetrieben von der Sorge vor neuen US-Zöllen haben Chinas Exporte im Juli überraschend stark zugelegt. Die Ausfuhren wuchsen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,2 Prozent, wie die Zollbehörde in Peking mitteilte. Auch die Importe legten mit einem Plus von 4,1 Prozent unerwartet kräftig zu.
Händler und Hersteller nutzten offenbar die fragile Pause im Handelsstreit zwischen China und den USA, um Waren vor einer wichtigen Frist zu verschiffen. Bis zum 12. August müssen Peking und Washington eine dauerhafte Einigung erzielen, um eine weitere Eskalation und die Wiedereinführung hoher Zölle zu verhindern.
