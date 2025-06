Santos erhält Milliarden-Übernahmeangebot von ADNOC

Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des australischen Unternehmens am Freitag entspricht. "Der Verwaltungsrat von Santos bestätigt, dass er - vorbehaltlich einer Einigung über akzeptable Bedingungen für eine verbindliche Vereinbarung zur Umsetzung des Plans - beabsichtigt, den Santos-Aktionären einstimmig zu empfehlen, für die potenzielle Transaktion zu stimmen, sofern es keinen besseren Vorschlag gibt", so das Unternehmen.

Mit der Übernahme von Santos würde das von XRG geführte Konsortium die Kontrolle über zwei australische Flüssiggasbetriebe - Gladstone LNG an der Ostküste und Darwin LNG im Norden - sowie Anteile an PNG LNG und dem noch nicht erschlossenen Papua LNG erwerben. Die Beteiligungen von Santos in Papua-Neuguinea gelten als die wertvollsten Vermögenswerte des Unternehmens.

Die Santos-Aktien stiegen im frühen Handel am Montag um 15 Prozent auf 7,86 australische Dollar (4,42 Euro) und lagen damit deutlich unter dem Angebotspreis für die Transaktion.