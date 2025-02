Santander erzielte im 4. Quartal Rekordergebnis

Der Vorstand kündigte an, neben einer regulären Dividende sei mit Aktienrückkäufen im Volumen von 10 Mrd. Euro zu rechnen. Santander hat wie andere Banken von höheren Zinssätzen profitiert. Hinzu kam das Wachstum in ihren wichtigsten lateinamerikanischen Märkten, das der Bank einen Vorsprung gegenüber den stärker von Europa abhängigen Konkurrenten verschaffte, die ihre Präsenz in Amerika zurückgefahren haben.