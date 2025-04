Ryanair knackt die Marke von 200 Mio. Fluggästen

© APA/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der irische Billigflieger Ryanair hat als erste Airline in Europa 200 Millionen Passagiere im Jahr befördert. In dem bis Ende März laufenden Geschäftsjahr zählte Ryanair 200,2 Millionen Fluggäste, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das waren um 9 Prozent mehr als im Vorjahr.

von APA