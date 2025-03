Rüstungskonzern Hensoldt will Personal weiter aufstocken

© APA/APA (AFP)/ERIC PIERMONT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Radarhersteller Hensoldt will angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern personell weiter kräftig aufstocken. Im laufenden Jahr plane der Rüstungselektronikspezialist rund 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, erklärte Hensoldt-Chef Oliver Dörre am Dienstagabend beim Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Vor allem IT-Angestellte spielten in der Branche eine immer größere Rolle.

