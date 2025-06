Produktion in Eurozone schrumpfte im April

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Unternehmen haben ihre Produktion im April erstmals in diesem Jahr gedrosselt. In der Eurozone fiel sie um 2,4 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Das ist der erste Rückgang nach drei Anstiegen in Folge.

von APA