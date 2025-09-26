Preisanstieg bei Dienstleistungen verlangsamt sich weiter

©APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen sind heuer im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozent gestiegen. Im ersten Quartal 2025 hatte der jährliche Anstieg noch 2,6 Prozent betragen, im vierten Quartal 2024 sogar 3,7 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Das Plus im zweiten Quartal 2025 stelle den geringsten Anstieg seit drei Jahren dar, so Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk.
Anstiege mit 4 Prozent gab es bei Architektur- und Ingenieurbüros, technischer, physikalischer und chemischer Untersuchung, bei der Gebäudebetreuung und im Garten- und Landschaftsbau. Noch stärker verteuerten sich die Erzeugerpreise für Dienstleistungen bei Campingplätzen (8,5 Prozent), Ferienunterkünften (5,5 Prozent) sowie Hotels, Gasthöfen und Pensionen (4,2 Prozent).
