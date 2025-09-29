Porr erwartet erst 2027 deutsche Infrastrukturaufträge

Der Konzern sieht darin Geschäftschancen und verweist auf einen Bericht des deutschen Verkehrsministeriums, demzufolge fast 25.000 Kilometer der Fernstraßen in dem Nachbarland sanierungsbedürftig sind.

Der Straßenbau ist für Porr ein wichtiges Geschäftsfeld und trug 2024 mit einem Umsatz von mehr als 1,44 Mrd. Euro zu über 23 Prozent zum Konzernumsatz bei. Wichtigster Markt war dabei die Region Osteuropa, während auf Deutschland 14 Prozent entfielen. Bei öffentlichen Ausschreibungen setzt Porr laut Eigenangaben auf nachhaltige Baustoffe wie eine hohe Recyclingquote bei der eigenen Asphaltproduktion und die Entwicklung von CO2-reduziertem Asphalt. Solche Verfahren dürften für öffentliche Auftraggeber zunehmend an Bedeutung gewinnen.