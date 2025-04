Pharmakonzern Roche will in USA 50 Mrd. Dollar investieren

© APA/APA/KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Pharmakonzern Roche will in den nächsten fünf Jahren 50 Mrd. Dollar (44 Mrd. Euro) in den USA investieren. Die Investitionen sollen zur Schaffung von mehr als 12.000 neuen Arbeitsplätzen führen, darunter fast 6.500 Jobs im Bau sowie 1.000 Arbeitsplätze bei Roche, wie das Unternehmen mitteilte. Der Konzern beschäftige in acht US-Bundesstaaten bereits 25.000 Mitarbeiter.

von APA